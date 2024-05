Harjuge ära ja hakake sääskedega koos elama, nad ei kao kuhugi!

Inimese seisukohalt, eriti linnainimese omalt vaadates, on tegemist täiesti mõttetute tegelastega, kellest vaid tüli. Maailm on õnneks pigem täiuslik ja kõik siin ei tiirle inimese ümber, mistõttu on sääskedelgi oma roll ja laiem tähendus.

Evolutsioonist

Meile on koolibioloogiast teada õistaimede ja putukate eriliste suhete lugu, kuidas õied ja putukad vastastikku söömiseks-tolmeldamiseks kohastusid. Sääskedel on analoogne suhe imetajatega. Pistesääskede eellased tekkisid Juura ajastul, kui maakeral domineerivate roomajate kõrvale hakkasid tekkima linnud ja imetajad. Sääskedel hakkas eriti hästi minema viimase 50 miljoni aasta kestel ennekõike koos imetajate liigirikkuse ja arvukuse kasvuga. Tänaste pistesääskede eelistatud toiduloomadeks on valdavalt imetajad, teisel kohal linnud ja mõned üksikud sääseliigid on jäänud verd imema kahepaiksetelt ja roomajatelt.

Harilik metsasääsk saab kõhu täis. Antud juhul tähendas see sääsele ka modellitasu maksmist, kuid lisaks kenale fotole sai äratust ka minu immuunsüsteem. Foto: Urmas Tartes

Sääskede panus imetajatele osutus evolutsiooniliseks lotovõiduks. Kuigi agraarühiskonna arenguga kaasnes märgalade kuivendamise tõttu mõningane sigimispaikade vähenemine, kompenseeris seda kuhjaga sobivate toiduloomade, inimeste, põllumajandus- ja lemmikloomade arvukuse eksponentsiaalne kasv. Põllumajandusmaastikku ja iluaedadesse tehti sääskedele väikeste tehislike veesilmade- ja mahutite näol sigimispaiku pigem juurde. Kus on rohkelt toitu, sinna koguneb rohkelt sööjaid. See on loodusseadus.

Pistesääsed maailmas ja Eestis