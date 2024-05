Euroopa Kosmoseagentuuri pilveuurija lennutati kosmosesse

ESA Maa seireprogrammide direktor Simonetta Cheli sõnul on EarthCARE ESA ajaloo kõige keerukam uurimismissioon. «Selle väljatöötamine ja käivitamine on saavutatud tänu tõhusale koostööle meie JAXA partneritega,» ütles Cheli. «Ootame huviga esimesi andmeid, mis aitavad meil kliimamuutuste vastu võitlemisel.»

Pilved ja aerosoolid on kliimasüsteemi kaks olulist komponenti, mille mõju on keeruline ja suhteliselt vähe mõistetud. Pilved peegeldavad päikeseenergiat tagasi kosmosesse, kuid lukustavad ka väljuvat infrapunaenergiat, millel on kas jahutav või soojendav mõju. Aerosoolid, mis on väikesed osakesed nagu tolm ja saasteained, mõjutavad kliimat nii otseselt kui ka kaudselt, toimides pilvede moodustumise tuumana.