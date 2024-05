Mõrtsukvaalad ründavad jätkuvalt paate ja jahte – nüüd teatakse põhjust ja see on üsna inimlik

Pärast põhjalikku uurimistööd on merebioloogid, ametnikud ja meretööstuse esindajad jõudnud järeldusele, et teatud mõõkvaalade rühm on hakanud paate rammima ja tõukama lihtsalt lõbu pärast. See käitumine on segu vaba aja veetmisest, uudishimust ja loomulikust mängulisusest. Tuunikala populatsiooni taastumine on andnud Pürenee poolsaare mõõkvaaladele, kes toituvad ainult neist kaladest, rohkem vaba aega, mida nad nüüd kasutavad uute hobide jaoks.

Kliimamuutused on samuti mõjutanud tuunikala käitumist, võimaldades neil Cádizi lahes aasta ringi viibida, mis tähendab, et mõõkvaaladel on vähem vajadust toidu jahil käia. Teadlased on tuvastanud, et laevade vastu suunatud tegevuses osalevad tavaliselt noored isased mõõkvaalad, kes on kõige uudishimulikumad ja julgemad. Nende mänguline käitumine on muutunud jõulisemaks, kuna nad on kasvanud suuremaks.

Teadlased on täheldanud, et nooremad mõõkvaalad matkivad vanemaid, kes on varem selliste «mänguasjadega» mänginud. Täiskasvanud emasloomi on samuti nähtud, kuid tõenäoliselt on nad seal lapsehoidja rollis.

Hetk enne seda, kui mõõkvaalad uputasid jahi 2021. aastal Gibraltari ranniku lähedal. Foto: Martin Evans / SWNS.COM

Loomad on teatavasti kergesti mõjutatavad ja teadlased on täheldanud, et kummalised uued käitumisviisid levivad karjas nagu TikToki väljakutse, et siis sama kiiresti ununeda. Kõige tuntumaks võib pidada seda, kui 1987. aastal täheldati Vaikses ookeanis Puget Soundi lähedal emaskala, kes kandis peas surnud lõhet. Kaks kuud kandsid temale lisaks veel kaks teist mõõkvaala «kalamütsi». Kuid see kõik oli vaid moeröögatus.

Kuigi mõõkvaalade mäng võib olla inimestele hirmutav, on teadlased kindlad, et kokkupuuted ei ole agressiivsed, vaid pigem mängulised ja sotsialiseerumist soodustavad. Seetõttu on termini «rünnak» kasutamine nende interaktsioonide kirjeldamiseks eksitav ja ebasobiv. Alates 2020. aastast on Atlandi Orca töörühma andmetel toimunud 673 kokkupuudet mõõkvaalade ja veesõidukite vahel, mille käigus on uppunud vähemalt neli paati. Hiljuti rammisid mõõkvaalad 15-meetrist jahti, mis päästeti naftatankeri abil, enne kui see vee alla kadus.

Piirkond Gibraltari väinas, kus mõõkvaalad võivad jahte nügima tulla. Foto: salvamentomaritimo.es

Hispaania merepäästeamet SASEMAR hoiatas laevaomanikke, et nad ei tohiks kaldast liiga kaugele minna ja peaksid vältima ankrusse jäämist avamere kõrge riskiga tsoonis. Teadlased rõhutavad, et mõõkvaalade ja laevade vahelised kokkupuuted on pigem mängulised kui agressiivsed, ja selliste sündmuste kirjeldamisel tuleks vältida eksitavaid termineid. Seega sõna «rünnak» kasutamine nende suhtluste kirjeldamiseks on ebasobiv, eksitav ja tuleks lõpetada.