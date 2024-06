Oregonis ilmus rannale haruldane süvamere elukas

«Elades täielikus pimeduses 600-1000 meetri sügavusel, nähakse neid kalu harva,» selgitati Seaside'i Akvatooriumist. «Tegelikult on kogu maailmas registreeritud vaid 31 eksemplari.»

Akvatooriumist öeldi Fox News Digitalile, et nende teada on see kala 32. Vaikse ookeani kilpõngitseja, keda inimesed on kunagi näinud.

«Kuigi mõningaid jalgpallikalu on registreeritud Uus-Meremaal, Jaapanis, Venemaal, Hawaiil, Ecuadoris, Tšiilis ja Californias, on see esimene, mida meie teadmiste kohaselt on Oregoni rannikul nähtud,» seisab Seaside'i Facebooki postituses.

Kilpõngitseja (Atlantic footballfish) Cannon Beachi rannal. Foto: Seaside Aquarium

«Nende elu ajalugu on vähe teada, kuid teadaolev on erakordselt huvitav. Nagu teisedki merihobud, kasutavad nad saagi meelitamiseks otsmikul säravat fosforestseeruvat lampi.»

Need mereelukad ei ole valivad toidulembused ja söövad kõike, mida nad merepõhjast leiavad.

«Toit võib nendes sügavustes, kus need kalad elavad, olla väga napp, seega jalgpallikalad ei ole toidu suhtes valivad. Nad söövad kõike, mis nende suhu mahub,» öeldi Seaside'i Akvatooriumist.

Vaikse ookeani kilpõngitsejatel on ka isaste-emaste suhe teemaks, mida inimesed võivad pidada ebatavaliseks, kusjuures emased on 10 korda suuremad kui isased ja on peamised kütid.

Foto: Seaside Aquarium/FB

Emased Vaikse ookeani jalgpallikalad jahivad toitu, samas kui isased on pimedad.

«Ainult emased jahivad aktiivselt, kuna isased on tegelikult pigem nagu parasiidid,» selgitati Oregoni akvaariumist. «Isased, olles 10 korda väiksemad kui emased, leiavad emase, et end temaga ühendada.»

«Nad kaotavad oma silmad ja siseorganid, saades kõik oma toitained emastelt partneritelt. Vastutasuks annavad nad emastele pidevat seemnevedeliku varu.»

Eksperdid ei ole kindlad, miks kala üldse randa uhuti. Kala keha ei jäetud uurimiseks alles. Inimesed soovisid, et see saaks loodusliku elutsükli osaks ja palusid jätta see austusega randa.