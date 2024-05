Uuring Meretuulepargid toimivad osadele liikidele merekaitsealadena

Soodne mõju kalastikule

Sotsiaalmajanduslikult on tähelepanuväärseim tuulepargi soodne mõju kalastikule – oluline on teada, kas kalade biomass suureneb tuulepargis ehk kas tegu on alaga, kus kalad jõudsalt kasvavad, või koonduvad kalad ümberkaudsest merest tuuleparki, mistõttu nende püügivõimalus tööstuskalanduse piirkondades kahaneb. Mõlemad variandid on võimalikud ja ei välista teineteist. Kuna tuulepargis on kalapüük keelatud, on need kaladele turvaalad ning võib tekkida küsimus, kas selles valguses peaks tuuleparke rajama lausa merekaitsealadele. Põhjatraalimine võib olla üks oluline põhjus, miks kontrollalad on oluliselt elustikuvaesemad. Tuulepargis on reeglina igasugune püük keelatud ja see võib olla põhjaeluviisiga kalade arvukuse suurenemise põhjus. Kuna põhjatraalimine on hävitava mõjuga kogu elustikule, soodustab selle keelamine ka muud merepõhja elustikku.

Foto: zooloogiablogi.ee

Kuigi tulemused näitavad tuulepargi soodsat mõju, rõhutavad autorid, et seda ei tohiks tõlgendada eduloona, sest teadmata on pargi elektromagnetvälja ja müra mõju, mis võib negatiivselt mõjutada looma füsioloogiat, käitumist ja sigivust. Tuulepark võib soodustada ka võõrliikide saabumist ja püsimist, mis võib olla ohuks kohalikule elustikule. Tuuleparkide rajamine meremadalikele võib olla hävitav kalade kudealadele ning ulatuslike meresetete liigutamine võib mõjutada alasid parkidest kaugel. Ka erinevaid toksilisi aineid võib tuugenitest ümbritsevasse merevette lekkida. Samuti on oluline silmas pidada, et ala koloniseerimine võib käia lainetena, kogu mõju ei pruugi ilmneda pargi algusaastail. Analüüsi kaasatud uuringustest oli pikim vaid 11-aastase kestusega, mis on ökosüsteemi muutuste mõistes üsna lühike, mõju tuvastamiseks on vaja pikaajalisi sama metoodikaga uuringuid.

Randel Kreitsbergi sõnul ei ole kasvav liigirikkus iseenesest kvaliteedinäitaja. «Näiteks on vähetoitelised järved samuti liigivaesed, aga need on elupaigaks liikidele, kes mujal hakkama ei saa. Sama on looduslike meremadalikega, mis biomassi ja liikide arvu poolest võivad olla tuuleparkide alast vaesemad, kuid on olulised kudealad ja elupaigad liikidele, kellele tuulepark ei sobiks. Uuring on ratsionaalne ülevaade, mis näitab meile üht tuulparkide mõju paljudest, kuid parkide rajamise poolt- ja vastuargumente, mida kaaluda, on kindlasti palju rohkem.»