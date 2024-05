Lõuna-Hiinas leiti üle 400 dinosauruse jalajälje

Hiljuti avastasid Hiina teadlased Yunnani provintsi Lufengi piirkonnas Liyuani külas suure hulga dinosauruste jalajälgi, mis pärinevad varasest kriidiajastust. Geoloogilised uuringud näitavad, et need jalajäljed on üle 120 miljoni aasta vanad. Hoolimata nende vanusest on paljud jalajäljed hästi säilinud, teatab riiklik ringhääling CCTV.