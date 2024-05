Üllatav leid Mees avastas oma veinikeldrist kolm mammuti skeletti

Andreas Pernerstorfer avastas mammutite skeletid Viini lähedal Gobelsburgis asuvas veinikeldris renoveerimistööde käigus. Alguses pidas ta leitud eset puutükiks, kuid siis meenus talle vanaisa jutt varasematest hammaste leidudest, mis viis ta mõttele, et ka nüüd võib tegemist olla eelajaloolise leiuga.

Mai keskel kutsuti kohale Austria teaduste akadeemia teadlased, kes on nüüdseks tuvastanud vähemalt kolme erineva mammuti jäänused. «Selline mammutite kontide kogum on haruldane,» sõnas väljakaevamiste juht Hannah Parow-Souchon. «See on esimene kord, kui saame Austrias niisugust leidu tänapäevaseid meetodeid kasutades uurida.»

Foto: ÖAW-ÖAI / Th. Einwögerer

Viimati leiti Austrias või selle naaberriikides midagi sarnast üle saja aasta tagasi, ja enamik tolleaegsetest leidudest on kaotsi läinud. Umbes 150 aastat tagasi leiti Pernerstorferi keldri kõrval asuvast keldrist tulekivist esemeid, ehteid ja puusütt.

Teadlased on dateerinud need esemed umbes 30 000 – 40 000 aasta tagusesse aega ning usuvad, et veinikeldri mammutid kuuluvad samasse ajastusse. Kuigi mammutid, tänapäeva elevantide väljasurnud sugulased, kadusid tuhandeid aastaid tagasi, aitavad nende jäänused mõista, kuidas muistsed inimesed elasid.

Foto: ÖAW-ÖAI / H. Parow-Souchon

Leitud mammuti luud Euroopas ja Ameerikas viitavad, et meie esivanemad küttisid ja sõid neid hiiglaslikke loomi. «On teada, et inimesed küttisid mammuteid, kuid nende jahipidamisviiside kohta on endiselt palju teadmata,» ütles Parow-Souchon. On spekuleeritud, et mammutid tapeti kohapeal pärast seda, kui jahimehed olid nad lõksu meelitanud. Loodetavasti toovad kaevamised selgust selle iidse jahipidamise üksikasjadesse.

Teine suur vastuseta küsimus on muidugi see, mis marki veini need ammused austerlased oma mammutisteikide kõrvale pakkusid.