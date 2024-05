Astronoomid üllatunud Taevast kustuvadki tähed väga äkki, aga põhjus on õnneks teada

Mõnel juhul on hämmeldunud taevavaatlejad täheldanud tähe olemasolu ühel ajahetkel ja järgmisel hetkel on see jäljetult kadunud.

Nüüd võivad uued teadmised selle müsteeriumi lõpuks lahendada. Kopenhaageni Ülikooli astronoomide juhitult läbi viidud uuring, mis avaldati ajakirjas Physical Review Letters, viitab, et nende tähtede uskumatu mass põhjustab nende otsese kokkuvarisemise mustaks auguks, kus kõik hävimise tõendid koheselt neelatakse.

«Kui keegi seisaks ja vaataks mõnd tähte täielikult kokku varisemas, võiks see paista nagu tähe äkiline kustumine ja kadumine taevast,» ütles uuringu kaasautor Alejandro Vigna-Gómez Niels Bohri Instituudist uuringu kohta tehtud avalduses, «kokkukukkumine on nii täielik, et plahvatust ei toimugi, midagi ei pääse välja ja öötaevas ei näe ühtegi eredat supernoovat.»

Kui vähemalt kaheksa korda meie Päikesest raskem massiivne täht sureb, variseb see peaaegu hetkega kokku omaenda gravitatsiooni mõjul. See põhjustab tohutu plahvatuse, mida nimetatakse supernoovaks ja mis vabastab nii palju energiat, et see on näha üle terve galaktika. Selle tagajärjel moodustub must auk või äärmiselt tihe neutrontäht.

Võib-olla aga see tähtede evolutsiooni plahvatuslik etapp jäetakse vahele, kui piisavalt massiivne täht kollapseerub otse mustaks auguks? Need ei ole siiski esimesed teadlased, kes seda niinimetatud «täieliku kokkukukkumise» teooriat pakuvad, kuid nad on esitanud veel mõned kõige veenvamad tõendid selle toetuseks.

Tõendid pärinevad binaarsest tähesüsteemist VFTS 243, kus kümme korda meie Päikesest massiivsem täht ja must auk tiirlevad üksteise ümber morbiidses tantsus. See on «erakordne süsteem,» ütleb Vigna-Gómez, sest ei sisalda peaaegu ühtegi tõendit supernoovast. «Süsteemi orbiit on vaevu muutunud pärast tähe kokkukukkumist mustaks auguks,» lisas ta.

Astronoomid ei leidnud mingeid märke «sünnilöögist» (natal kick) — kiirenduse jälgedest, mis tekivad tähe plahvatamisel, põhjustatuna kogu massist, mis kosmosesse välja paisatakse.

Tegelikult ei olnud tõendeid, et kahe objekti orbiidid oleksid üldse häiritud. Selle asemel ütlevad teadlased, et enamus energiast kadus subatomaarsete osakeste neutriinode kaudu, mis suhtlevad gravitatsiooniga äärmiselt nõrgalt.

Kuigi on vaja veel rohkem uurida, et see müsteerium lõplikult lahendada, on need leiud tähtede evolutsiooni mudelitele «oluline reaalsuskontroll,» ütles uuringu kaasautor Irene Tamborra Niels Bohri Instituudist.

«Me kindlasti ootame, et süsteem toimiks olulise võrdluspunktina tulevastele tähtede evolutsiooni ja kollapseerumise uuringutele,» lisas ta.