Mehhikos kukuvad ahvid surnult puu otsast – põhjus halvaendeline

Mehhiko karm kuumalaine on alates märtsist põhjustanud vähemalt 26 inimese surma, kuid veterinaararstide ja päästjate sõnul on see põhjustanud ka kümnete ja võib-olla sadade möiraahvide surma.

«See on tingitud väga tugevast kuumusest,» ütles Mehhiko president ja Tabasco kohalik Andres Manuel Lopez Obrador Reutersile, kui temalt küsiti ahvide surma kohta. «Olen külastanud neid osariike pikka aega ja pole kunagi tundnud sellist kuumust nagu praegu.»

Piirkonna temperatuurid ei näita vaibumise märke ja sel nädalal on oodata, et need ületavad jahmatavad 45 kraadi Celsiuse järgi. (Tüüpiline mai temperatuur Tabascos on alla 38 kraadi Celsiuse järgi.)

«Nad kukkusid puu otsast nagu õunad,» ütles Tabascos tegutsev loodusteadlane Gilberto Pozo Associated Pressile, pärast seda kui ta luges kokku 83 surnud ja suremas olevat ahvi maapinnal lebamas. «Nad olid tugeva dehüdratsiooni seisundis ja surid mõne minuti jooksul.»

Veterinaararstid turgutavad möiraahvi (Alouatta palliata), kes toodi džunglist välja pärast kümnete surmade esinemist ägeda kuumalaine ajal Comalcalcos Tabasco osariigis Mehhikos. Foto: REUTERS / Luis Manuel Lopez

Viis ahvi suudeti rabandusest päästa ja nad paranevad kohaliku veterinaari Sergio Valenzuela hoolitsuse all.

«Nad jõudsid kohale kriitilises seisundis, dehüdratsiooni ja palavikuga,» selgitas Valenzuela Associated Pressile, kui ta elustas loomakesi jää ja veenisiseste vedelike abil. «Nad olid nagu kaltsud. See oli kuumarabandus.»

Tuntud oma valju möirgamise poolest, on möiraahvid Tabasco ökosüsteemi jaoks kriitilise tähtsusega. Teatud mõttes on need taimtoidulised primaadid nagu looduslikud aednikud, aidates metsa korrastada ja täiendada, süües lehti, oksi ja seemnerikkaid puuvilju. Kuid nagu Pozo Associated Pressile ütles, kannatavad need olulised olendid mitte ainult põuast põhjustatud kõrgete temperatuuride, vaid ka elupaikade ja toiduallikate kadumise tõttu, mis on tingitud metsade raadamisest ja metsatulekahjudest.

Buena Vista vabatahtlikud täidavad veega ämbreid, et aidata põuast ja kõrgetest temperatuuridest vaevatud loomi. Foto: Luis Manuel Lopez

Teisisõnu, piirkonna möiraahvid, kes juba enne äärmise kuumuse saabumist kannatasid toidu, vee ja varjualuse puudumise käes, saavad nüüd lööke mitmest suunast. Ja nagu Pozo Associated Pressile ütles, võib nende kohutav saatus olla hoiatussignaal lähenevate inimtekkeliste ökoloogiliste sündmuste kohta.

«See on indikaatorliik,» ütles Pozo, viidates kanaarilinnu efektile, kus üks liik võib ökosüsteemi kohta palju öelda. «See kõneleb meile midagi selle kohta, mis kliimamuutustega seoses aset leiab.»