Euroopast on leitud ka kaljujooniseid, mis on pärit varasemast ajast kui 40 000 aastat tagasi, mil arvatavasti nüüdisaja inimene jõudis Euroopasse. Kuid teadlased siiski kahtlevad, sest märke Homo sapiens'i ilmumisest on leitud nüüd varasemast ajast samuti. Seega ei tea me, kas ja kui palju neandertallased ise kunsti ja ehtimisega tegelesid. Pilt Homo sapiens neanderthalensis'est on pärit muuseumist.

Foto: Neanderthali muuseum, Mettmann / Wikimedia Commons