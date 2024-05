NEW SCIENTIST Galaktikas uitab triljoneid kodutäheta planeete, mõned on isegi elatavad

Teine võimalus on, et teise planeediga süsteemis toimunud kokkupõrge paiskas ühe planeedi tähe poole ja teise eemale, galaktika avarustesse.

Kaksiktähtede heidikud

Kõige tõenäolisem seletus vabade planeetide jaoks Linnuteel on aga see, et need moodustusid kahe tiirleva tähe ümber, mida nimetatakse kaksiksüsteemideks.

«Kaksiksüsteemides on väga lihtne, et planeedid paigutatakse orbiitidele, mis viivad lõpuks nende väljaheitmiseni,» ütleb Coleman.

Mis puudutab tingimusi vabadel planeetidel, siis võime oodata sama rikkalikku mitmekesisust, mida näeme tähtede ümber olevatel planeetidel – väikestest kivistest maailmadest kuni Jupiteri sarnaste massiivsete gaasihiidudeni ja Neptuunist suuremate jääplaneetideni. «Kujutan ette, et vabalt rändavad planeedid on väga sarnased paljude nende planeetidega,» ütleb Coleman. Välja arvatud see, et ilma peretäheta on valguse ainus soojusallikas pärit planeedi sisemusest. Seetõttu on tõenäoline, et vabadel planeetidel on jäised pinnad.

Meie galaktikas võib olla triljoneid neid üksildasi maailmu

Üheks energiaallikaks võivad neil olla termilised avad, mida toidab kogu planeedi kokkutõmbumine jahtudes, mis viis ka krüovulkanismini Pluutol.

Kuid on viise, kuidas selline vaba planeet võiks olla soojem. David Stevenson California Tehnoloogiainstituudist Pasadenas on väitnud, et kui nende atmosfäärides oleks suures koguses vesinikku, mis on kõrgetel rõhkudel kasvuhoonegaas, võiksid vabadel planeetidel olla Maa sarnased pinnatemperatuurid. «Sellist planeeti võiks hoida soojana selle sügaval sisemuses olevate elementide radioaktiivsed lagunemised,» ütleb Bennett.

Simulatsioonid on isegi näidanud, et mõnel vabalt kulgeval planeedil võivad olla tingimused eluks kas vedelates ookeanides nende jäise väliskesta all või pinnal, kui nad suudavad säilitada piisavalt soojust püüdva paksu vesinikuga atmosfääri, mis toimib nagu kasvuhoone ja ei lase soojusel hajuda.