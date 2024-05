Eestlased Keenia üleujutustest Täna kannatavad kliimamuutuste tagajärjel inimesed, kes pole seda ise põhjustanud

«Te tõite meile vihma ja see on väga hea märk,» ütlesid meile oktoobris Lääne-Keenias asuva Kisumu piirkonna ettevõtlikud naised. Olime monitooringuvisiidil, et uurida, kuidas kohalikel naisteühistutel läheb ning millist tuge nad veel vajavad lisaks peagi saabuvatele päikeseenergial toimivatele toidukuivatitele. Meie külastamise päeval sadanud vihm tunduski olevat tol päeval just see, mida oodati. Nimelt koondavad naisteühistud kohalikke naisi, et omavahel parimaid põllumajanduspraktikaid jagada. Keenias on 7,5 miljonit väikefarmerit, kelle peamiseks elatusallikaks on kodune põllulapp ning õigel ajal ja õiges koguses sadav vihm on taimede kasvamiseks teatavasti väga oluline.

Nüüd, mõni kuu hiljem, on paraku just vihm see, mis nende naiste sissetulekule ja saagile suure põntsu pani. Lisaks Kisumu piirkonnale on ühtekokku 11 Keenia maakonda 42st tabanud suured üleujutused, mis on kodudest lahkuma sundinud üle 56 000 perekonna, hukkunud on üle 267 inimese, kadunuid on üle 75 ning lisaks üleujutustest mõjutatud 380 000 inimesele on kaotatud tuhandeid koduloomi ja üle 60 teelõigu. Üleujutuste alla on jäänud kümned haiglad ning ligi 2000 koolihoonet.

Foto: CIVS Kenya