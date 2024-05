Kanadas katsetatakse aastaringseid vertikaalkasvuhooneid – näib, et toimivad

Kliimamuutused ja muutlikud ilmastikuolud on peamised probleemid, millega aastaringne marjakasvatus Kanadas silmitsi seisab. Ülikooli Western University professor Joshua Pearce ja Free Appropriate Sustainable Technology (FAST) uurimisrühm on välja töötanud lahenduse ja arendanud netoenergia tarbimiseta farmi, mis pikendab marjade kasvuperioodi ja ületab oluliselt Kanada keskmist saagikust.