TEADLASE SOOVITUS Üksinduse vastu ostke asjade asemel hoopis seda

«Sa tunned oluliselt tugevamat seotust, kui saad teada, et käisid just samal kontserdil, kui et avastad, et sul on kellegi teisega samad jalanõud,» ütleb Kumar.

Tihedam seos identiteediga: üheks tugevama ühendustunde põhjuseks on see, et kogemused moodustavad suurema osa inimese identiteedist kui materiaalsed asjad. Sarnasel skaalal hindasid osalejad keskmiselt 7,21 punktiga seda, kui väga on kogemusostud osa sellest, kes nad on. Materiaalsete ostude puhul jäi see hinnang vaid 5,92 peale.

«Kogu meie ostukäitumine on mingil määral osa sellest, kes me oleme, ja see võib meid teiste inimestega ühendada,» ütleb Kumar, «kuid see kehtib palju tõenäolisemalt kogemuste kui materiaalsete asjade kohta, mida me ostame.»

Vähem kadedust: isegi kui teine inimene tarbib sama ostu veidi paremat versiooni, toovad kogemusostud siiski kaasa suurema ühendustunde kui materiaalsed ostud, selgus uuringust.

Näitena toob Kumar kaks inimest, kes käivad samal pesapallimängul ning kus üks istub kõrgeimal tribüünil ja teine eriloožis. Vaatamata sellele erinevusele tunnevad nad tõenäoliselt tugevamat ühendavat tunnet kui siis, kui avastavad, et neil on jalas samad jalanõud.

Kasu on suurem, kui arvata oskame

Võib tunduda ilmselge, et elamuslikud ostud suurendavad sotsiaalset sidet, sest tavaliselt käiakse kontsertidel või reisitakse vaba aja veetmiseks teiste seltsis. Kuid Kumar ütleb, et need suurendavad seotuse tunnet mitte ainult sõpradega, vaid ka inimestega üldiselt.

Kui keegi ostab omale hinnalisi asju, võib teistel hinge jääda kasvõi väike kadeduseuss, aga kui koos on käidud samal üritusel, siis tekib pigem ühtekuuluvustunne. Teadlane soovitab seda ära kasutada ka oma brändi turundamisel, sidudes selle elamustega. Foto: Rishabh Jain / Pixabay

Teadlane lisab, et kahes katses tundsid osalejad pärast kogemuslikke oste lausa «suuremat seost kogu inimkonnaga». Seevastu materiaalsete ostude peale mõtlemine jättis nad vastumeelseks sotsiaalsete sidemete suhtes.

Kuigi tulemused on kõige olulisemad üksikute tarbijate jaoks, kes soovivad parandada oma tervist ja suurendada õnnetunnet, ütleb Kumar, et sellel on ka huvitav võimalik praktiline mõju ettevõtetele. Firmad nimelt peaksid rohkem kaaluma müüdavate materiaalsete kaupade kogemuslike külgede esiletõstmist.

«See parandaks tõenäoliselt tarbijate sotsiaalset sidet ja suurendaks pikemaajalist rahulolu,» ütleb ta, «samuti võib olla see oluline klientide hoidmiseks ja kaubamärgitruuduse tagamiseks.»