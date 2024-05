VIDEO Kosmosesüstikud on tagasi – eraettevõtte loodud tiivuline rakett ootab Floridas oma stardihetke

Tenacity on esimene mitmekülgne taaskasutatavate kanderakettidega kosmoselaev, mis on mõeldud madalorbiidil toimuvateks tarnelendudeks. See on varustatud sisemiste tõukejõu süsteemidega, millel on kolm režiimi ISS-iga põkkumisel täpseks manööverdamiseks kui ka fikseeritud tiivad, mis võimaldavad Maale tagasi lennata ja autonoomselt maanduda Kennedy lennurajal üsna väikese ja ohutu kiirendusega, mis sobib kommertslennuradadele üle kogu maailma.