NEW SCIENTIST Valulik menstruatsioon toob endaga kaasa kehvad eksamitulemused

Ühendkuningriigi Bristoli ülikooli teadlane Gemma Sawyer ja tema kolleegid uurisid enam kui 2600 13–16-aastast tüdrukut, kes osalesid Avoni vanemate ja laste pikisuunalises uuringus. Uuringusse ei kaasatud ühtegi transpoissi.

Tüdrukutelt küsiti, kas neil esines kolme aasta jooksul neljas punktis raskeid või pikaajalisi menstruatsioone ja mõõdukat või tugevat menstruatsioonivalu.

Seejärel võrdles meeskond vastuseid tüdrukute koolist puudumise määra ning Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal sooritatud GCSE eksamite hinnetega.

Olles kontrollinud selliseid tegureid nagu kehamassiindeks ja etniline kuuluvus, leidsid teadlased, et need, kes teatasid tugevast või pikaajalisest verejooksust, tegid aastas koolist 1,7 päeva võrra rohkem poppi kui need, kellel neid sümptomeid polnud.

Samuti said nad igas GCSE-s keskmiselt 5,7 punkti vähem – see on samaväärne eelmise, tähepõhise süsteemi hinde langetamisega, näiteks A-st B-le – ja neil oli 27% väiksem tõenäosus saavutada rahuldav hinnang, mis on määratletud kui C või kõrgema hinde saamine.

Tüdrukud, kes teatasid mõõdukast või tugevast menstruaalvaludest, jätsid aastas koolist 1,2 päeva rohkem vahele kui need, kelle ebamugavustunne oli väike või puudus üldse.

Samuti said nad igas GCSE-s keskmiselt 3,14 punkti vähem ja neil oli 16% väiksem tõenäosus saavutada rahuldav hinnang.

Naiste tervist on pikka aega peetud tähelepanuta jäetud uurimisvaldkonnaks. Austini Texase ülikooli teadlane Noor Zwayne sõnab, et noorukite puhul on olukord veelgi hullem.

Esialgu populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist ilmunud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkinud Sten Kohlmann.