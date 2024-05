Elon Musk üleilmsel veefoorumil: magevee probleem peaks lahenema üsna lihtsalt

ÜRO hinnangul elab praegu 2,3 miljardit inimest veepuuduses olevates riikides. Nii nagu inimkond, kasvab ka nõudlus joogivee järele. Pool inimkonnast ehk umbes neli miljardit inimest kannatab vähemalt ühel kuul aastas tõsise veepuuduse all.

Iga kolme aasta tagant toimuv ülemaailmne veefoorum on suurim veeteemaline rahvusvaheline sündmus, mis toob kokku kümneid tuhandeid maailma liidreid ja poliitikuid, akadeemikuid, ametnikke, ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajaid. Osalejad ei tule ainult üritusele kuulama, vaid töötavad samas ühiselt meetmete kallal ja jagavad saavutatud tulemusi.

Elon Musk tegi foorumil lühikese ettekande ja vastas küsimustele. Tema sõnum oli lihtne ja selge, väljendades tavapärast optimismi: veepuudust on võimalik lahendada tehnoloogiliste vahendite abil ja need lahendused on tänapäeval taskukohased.

Muski sõnul on veepuudus hästi lahendatav probleem ja kõik uuringud, mis väidavad vastupidist, on tõenäoliselt vananenud ja põhinevad iganenud hinnapoliitikal. «Maa koosneb 70 protsendi ulatuses veest,» märkis Musk. «Kui tulnukad tuleksid siia ja paljud inimesed arvavad, et tulnukad on siia tulnud, nad küsivad minult alati tulnukate kohta, siis nad nimetaksid meid 'vesi', sest me oleme 70 protsendi ulatuses vesi ja ainult 30 protsendi ulatuses maa. See tähendab, et iga veeprobleemi lahendamise potentsiaal on äärmiselt suur, sest vett on palju.»