AINULT FRIIKIDELE See närvivõrk teeb putukasuurused droonid nutikateks ja iseseisvateks

Neuromorfsed süsteemid jäljendavad aju bioloogilist andmetöötlust närvivõrkude kaudu. Projekti raames töötas Delfti Tehnikaülikooli (Delft University of Technology) meeskond välja viiekihilise lävendipiiriga närvivõrgu (spiking neural network – selles võrgus peab signaali ülekandumiseks ühelt neuronikihilt teisele ületama teatava lävendiväärtuse). See koosneb 28 800 neuronist, et analüüsida sündmuste põhise kaamera videomaterjali.