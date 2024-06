Miks raiuti maha antiikkujude ninasid ja päid?

Tõestuseks vaadake peaaegu kõiki Rooma- või Kreekaaegseid kujusid. Nägu – olemas. Veidrad värvitud silmamunad? Olemas. Nina? Puudub.

Aga miks?

Kui olete kunagi selle üle mõelnud, olete tõenäoliselt arvanud, et nende iidsete kunstiteoste üldine ninatus on lihtsalt aja paratamatu tulemus – need on kas 2000-aastase ilmastiku tõttu kulunud või mõne hoolimatu vandaali purustatud. Ja paljudel juhtudel on see tõenäoliselt tõsi. «Kujud, mida me tänapäeval muuseumides näeme, on peaaegu alati aja ja ilmastiku mõjude tõttu räsitud ja kahjustatud,» kirjutas Spencer McDaniel, Brandeisi ülikooli klassikaliste uuringute osakonna magistrant ja veebilehe «Tales of Times Forgotten» autor 2019. aastal.

«Skulptuuride osad, mis ulatuvad välja, nagu ninad, käed, pead ja muud jäsemed, on peaaegu alati esimesed, mis katki lähevad,» selgitas McDaniel. «Teised osad, mis on kindlamalt kinnitatud, nagu jalad ja torsod, jäävad tavaliselt tervemaks.» See on mõistlik. Ninad, mis on suhteliselt õrnad väljaulatuvad osad ja asuvad võimalikult kõrgel, tabavad maapinda kiiresti ja tugevalt, kui kujud kukuvad.

Ninateek, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhaagen, ruum 14. Foto: Foto: N: Mark Bradley.

Murdumised on vältimatud – aga kas kõikidel kadunud ninadel on nii süütud seletused? Kes varastas kõik ninad?