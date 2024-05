Vaata videot Merisaarmad oskavad kasutada tööriistu

Kui merisaarma eelistatud toiduallikad, nagu merikarbid ja merisiilid, on vähenemas, suudavad nad tööriistade abil tarbida suuremaid saakloomi, nagu krabid, vähendades sellega hambakahjustusi. Enamasti on tööriistu kasutavad merisaarmad emased, mis võib olla tingitud vajadusest kompenseerida väiksemat kehasuurust ja nõrgemat hammustusjõudu, et katta kalorivajadust, selgitab Texase Ülikooli järeldoktorant Chris Law.

Uuringu autorid ja vabatahtlikud jälgisid 196 raadiosiltidega märgistatud merisaarmast. Nad märkisid, et merisaarmad kasutavad peamiselt haamritena kivisid, kuid vahel kasutavad nad ka karpide lõhkumiseks paate või sadamakaisid.

Law sõnul võimaldab see käitumine merisaarmastel tarbida erinevaid saakloomi keskkonnas, kus toiduvarud on ammendumas, mis on oluline nende ellujäämiseks. Uuringus tehti kindlaks, et tööriistade kasutamine aitab vähendada merisaarmaste hambakahjustusi, mis on nende ellujäämiseks hädavajalikud. Kui merisaarma hambad saavad liiga palju kahjustada, võib loom nälga surra.

Kuigi pole selge, kas tööriistade kasutamine merisaarmaste seas on kasvav trend, on see käitumine loomale kahtlemata kasulik.

Uuring keskendub lõunapoolsetele merisaarma populatsioonidele, kes elavad California keskrannikul Monterey lahes. Need loomad, kes kunagi ulatusid Alaskast kuni Baja Californiani, olid karusnahakaubanduse tõttu peaaegu välja surnud. Tänu 1970. aastate looduskaitse pingutustele on populatsioon aeglaselt kasvanud ja täna elab Californias umbes 3000 merisaarmast.

Tööriistu kasutavaid loomi on teisigi.

Šimpansid kasutavad puupulki, et puukoorest välja õngitseda putukaid ja kivisid pähklite lõhkumiseks.

Delfiinid kasutavad merepõhjast toitu otsides käsnasid oma nina kaitseks.

Elevandid kasutavad puuoksi kärbeste peletamiseks ja keha kraapimiseks.

Ka kaheksajalad kasutavad kookospähkli kestasid või muid esemeid, et luua kaitsvaid varjualuseid, kuhu varjuda kiskjate eest.

On täheldatud, et orangutanid kasutavad pulkasid viljadest seemnete väljavõtmiseks, lehtedest varjualuste ehitamiseks ja isegi jõe ületamiseks.