NEW SCIENTIST Kas Interneti kasutamine teeb meid rõõmsamaks või kurvemaks?

Kuigi selline analüüs ei suutnud veel täielikult tõestada, et juurdepääs Internetile suurendab inimeste õnnetunnet, võib leida seoseid, et see aitab neil sõpru leida ning annab rohkemaid töövõimalusi, ütleb Przybylski, «need on sotsiaalsed tehnoloogiad.»

Kui Internetti üldse pole, on elu kurvem, aga kui see jõuab kaugetesse piirkondadesse, läheb elu siiski rõõmsamaks, näitas uuring. Foto: Kaboompics.com / Pexels

Tõenäoliselt ei lahenda need leiud veel ühtegi vastuargumenti. Esiteks on esmane mure sotsiaalmeedia kahjude pärast seotud selle mõjuga lastele, teismelistele ja noortele täiskasvanutele. Näiteks võib see soodustada kiusamist, edendada ebareaalsete kehapiltidega ebatervislikku käitumist või põhjustada radikaliseerumist.

Gallop World Polli küsitlus hõlmas inimesi vanuses 15–99, seega on võimalik, et noorematele inimestele omased kahjud jäid varju sellega, et vanemad inimesed võiksid olla nendele vastupidavamad.

Teine probleem on see, et küsitluse küsimused Interneti kasutamise kohta nõudsid lihtsat «jah» või «ei» vastust – inimestelt ei küsitud, kui kaua nad seda kasutasid. Võimalik, et teatud juurdepääs Internetile on vaimsele tervisele parem kui selle puudumine, kuid liigne kasutamine on kahjulik, ütleb Andres Roman-Urestarazu Cambridge'i ülikoolist, «ma pole kindel, kas need kasutatud mõõtmised on piisavad.»

Seega võivad uued leiud meile öelda, et Keenia talunik muutub õnnelikumaks, kui saab oma telefoni kasutades kontrollida, millised turud pakuvad talle oma toodangu eest parimat hinda, kuid see ei ütle Ühendkuningriigi vanematele, kas nad peaksid lubama teismelisele WhatsAppi vestlusrakenduse kasutamist.

Sellegipoolest toovad leiud arutelusse selle üle, kuidas Internet maailma muudab, uue värskema vaate ja uuring tuletab meelde, et uus meedia võib olla kasulik paljudes riikides ja inimgruppides.

«See toob tõesti palju häid asju, aga ka pettusi ja erinevat tüüpi ärakasutamist,» ütleb Przybylski.

Algselt populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist avaldatud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkis Kaido Einama.