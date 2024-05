Amazonase vihmametsade hävinemine on viimase viie aasta madalaimal tasemel

See langus on eriti tähelepanuväärne, arvestades, et alates 2023. aastast on Põhja-Amazonas kogenud äärmuslikku põuda. Kuiva ilmaga kaasneb tavaliselt raadamise suurenemine, kuna siis tõuseb metsatulekahjude risk. Kuid sel aastal ei ole see trend realiseerunud.