Egiptuse kõrbest on kadunud miski, mis võib vastata küsimusele: kuidas ehitati püramiidid

Üle 30 püramiidi, sealhulgas kuulus Giza suur püramiid – üks seitsmest maailmaimest, mis on praeguseni säilinud – asetsevad Sahara kõrbe lääneservas paikneval alal Giza ja Lishti vahel. Kuigi püramiidiväli jääb tänapäeva Niiluse jõest märkimisväärselt kaugele, on teada, et jõe kulg ja harude asukoht on aastatuhandete jooksul oluliselt muutunud.