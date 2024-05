Euroopa Liit ja USA saadavad Marsile ühise missiooni elu otsima

Mõlemad kosmoseagentuurid on allkirjastanud uue vastastikuse mõistmise memorandumi, et ametlikult kinnitada Rosalind Franklini kulguri missiooni jaoks vajalike võtmeelementide tarnimist. ESA töötab selle nimel, et käivitada 2028. aastal oma ambitsioonikaim uurimismissioon, et otsida Marsil mineviku ja praeguse elu märke.