Vaata, millised nägid välja kiipide ja rakettide eellased 300 000 aastat tagasi

Uued võimsad pildistamistehnikad näitavad, et inimesed meisterdasid juba väga ammu puidust keerulisi jahirelvi, mis muudab meie senist ettekujutust kiviajast.

Arheoloogid on varemgi kahtlustanud, et inimesed võisid puidust tööriistu kasutada vähemalt sama kaua kui kivist, kuid puidu haprama olemuse tõttu on enamik tõendeid mädanenud ja hävinud.