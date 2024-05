Tehisaru võib olla kõik tulnukad juba ära tapnud, pakub välja astrofüüsik

Nimelt pakub Garrett oma teadustöös välja teooria, et tehisintellekt on kujunemas inimkonna ajaloo üheks kõige muutvamaks tehnoloogiliseks nähtuseks, mida bioloogilised tsivilisatsioonid võivad liiga alahinnata ning alles siis taibatakse selle ohtlikkust, kui on juba hilja.