LUMMAV VIDEO Taimed räägivad omavahel

Teadlased on avastanud, et taimed kasutavad õhus levivaid aineid, et suhelda ja end kaitsta. Need ained, mis on justkui taimede keel, hoiatavad naabertaimi ohtude eest. Saitama ülikooli teadlased on välja töötanud meetodi, mis võimaldab jälgida, kuidas taimed neile signaalidele reageerivad.