NEW SCIENTIST Maa magnetpoolus nihkub - kas see keerab rändlindudel ja loomadel kompassi sassi?

Matsalu rahvuspark on ka sel aastal rände ajal linnurohke. Hallhanede ja suur-laukhanede kompass paistab korras olevat. Mis saab aga siis, kui magnetpoolus läheb päris suurelt paigast ära või poolused vahetuvad?

New Scientisti lugeja küsib: kas praegune Maa põhjapoolse magnetpooluse aina kiirem nihkumine Kanada poolt Venemaa suunas on põhjustanud ka loomade ja lindude rändel segadust või on koguni mõni juba teelt eksinud?