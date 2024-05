NEW SCIENTIST Uued ravivõimalused hasartmängusõltlastele

Kaks ravimit, mida tavaliselt antakse opioidsõltlastele, aitavad kaasa ka hasartmängusõltuvusele. Leid viitab sellele, et käitumuslikus sõltuvuses võivad olla sarnased ajuahelad kui need, mis põhjustavad uimastisõltuvust.

Sõltuvuse all mõeldakse inimest, kes ei suuda alkoholi või teatud ravimite tarvitamist lõpetada. Suur rühm neist ravimitest on need, mis toimivad ajus opioidide retseptorite kaudu, näiteks heroiin või fentanüül. See põhjustab aju signaalkemikaali dopamiini vabanemist, mis on seotud tasu tundega.