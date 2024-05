Jõukus muudab jaburaks Saudide linnautoopiad on pigem ohumärk kui tee tulevikku

Ühelt poolt on 1980ndatel hoogustunud neoliberaalsed «erimajandustsoonide» poliitikad, mis on muutunud peaaegu vaieldamatuks globaalseks majandususkumuseks. Teisalt on esile kerkinud «targa linna» mudel, kus laialdane andmete kogumine ja jälgimine loob suured andmehulgad, millest otsitakse lahendusi kõikidele linnaelu probleemidele.