MÜSTILINE MAAILM 11 vastuseta küsimust tumeaine kohta – kas tead ehk vastuseid?

Sellest ajast alates on teadlased kinnitanud, et seda salapärast materjali leidub kogu kosmoses ja et seda on kuus korda rohkem kui tavalist ehk nähtavat ainet, millest on tehtud tavalised asjad nagu tähed ja inimesed. Hoolimata sellest, et tumeainet on kogu universumis näha, on teadlased selle üle siiski enamasti pead murdnud. Siin on 11 suurimat vastuseta küsimust tumeaine kohta.