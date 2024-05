Suruõhk meresügavuses Uus viis, kuidas energiat salvestada

Tuleviku nullsüsiniku energiavõrgud vajavad paindlikke lahendusi, et tasakaalustada päikese- ja tuuleenergia ebaühtlast toodangut. Energiasalvestus on selles võtmetähtsusega, eriti pikka aega kestev salvestus, mis võimaldab energiat säilitada hooajalisteks perioodideks, kui taastuvenergia tootlikkus on madal.