Kas robotid asendaksid ka loomi? Teadlaste arvates oleks siis vaja hoopis teistmoodi robootikat

Inimene on küll saatnud masinad Kuule ja isegi sinna ise jala maha pannud, kuid robotit ei oska veel ämbliku või prussaka moodi kõndima panna. Pildil ämblikrobot mCLARI, mis juba natuke suudab oma loodusliku eeskuju moodi ronida ning rajab teed loomade võimekusega masinate suunas.

Kuigi robotid on paljdues valdkondades juba päris nobedad ja suudavad tööstuses tegutseda imelise osavusega, on loomad metsikus looduses endiselt neist veel palju osavamad. Kuidas küll panna ka robotid looduses osavalt tegutsema? Seda uurisid Colorado ülikooli teadlased ja leidsid, et siis peaksime neid hoopis teistmoodi ehitama.