Iisraeli kaitsetööstus ehitas tõhusa droonihävitaja

Iisraeli suurim kosmose- ja lennundustootja Iisraeli Aerospace Industries (IAI) on välja töötanud uue süsteemi nimega ELI-3312 Huntereye, mis kaitseb tanke droonirünnakute eest. See süsteem on loodud spetsiaalselt selleks, et tuvastada ja neutraliseerida droonide visatud lõhkepäid enne, kui need jõuavad tankini, vahendab armyrecognition.com.