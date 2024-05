Kesk-Aafrika matriarhaalsed bonobod on kaugel rahuarmastavast elustiilist

Harvardi Ülikooli tehtud uuring, mis on avaldatud ajakirjas Current Biology, heidab uut valgust Kesk-Aafrika vihmametsades elavate ohustatud bonobode käitumisele. Kuigi bonobod arvatakse olevat rahumeelsemad kui nende šimpansitest naabrid, selgub, et see maine võib olla eksitav.