KAS MEREASTROLOOGIA? Kalmaari käitumine sõltubki ta sünnikuupäevast

Varasem sünnikuupäev tähendab, et kalmaar kogeb erinevaid keskkonnatingimusi varajases eluetapis, mis võivad mõjutada nende kasvukõverat. Kui sünnihooaja ajal toimub äärmuslik keskkonnasündmus, nagu seda on näiteks ookeani kuumalaine, võib see mõjutada kalmaari kehasuurust ja sellest tulenevalt ka paaritumistaktikat. See omakorda võib märkimisväärselt mõjutada, kui palju neid kalmaare on võimalik ka näiteks toiduks püüda.