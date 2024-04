Saksamaal pannakse sajad tuhanded rõdupiirded elektrit tootma

Saksamaal on rõdudele päikesepaneelide paigaldamine muutumas üha populaarsemaks, eriti väiksemate korterite elanike hulgas. Kuigi rõdupaneelid toodavad vaid kümnendiku katusesüsteemi võimsusest, on need teisaldatavad ja võimaldavad omanikel paneelid kolimisel kaasa võtta, vahendab interestingengineering.com.