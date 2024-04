NEW SCIENTIST ⟩ Parkinsoni tõve progresseerumist aeglustab antikeharavim

​Parkinsoni tõve algpõhjuseks on pikka aega peetud valesti «volditud» valgu, mida nimetatakse alfa-sünukleiiniks, kuhjumist ajus. See viib nende neuronite kadumiseni, mis toodavad neurotransmitteri dopamiini, mis on seotud meie liikumiste kontrollimisega.