Ettevõte ⟩ 90 minutit ja teie kaup jõuab mistahes punkti maakeral

Sierra Space'i tegevjuhi Tom Vice sõnul on Ghosti kosmoselaevad plaanis strateegiliselt paigutada üle maailma, et olla valmis varustust kriitilistesse asukohtadesse toimetama 90 minuti jooksul. Süsteem on kavandatud nii, et see suudab toimetada kaubalasti maapinnale täpsusega sada meetrit.