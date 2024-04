Tehisaru avastas Raffaeli kuulsa maali saladuse

Ühendkuningriigi ja USA teadlased arendasid analüüsialgoritmi, mis põhineb teostel, mille puhul on kindlalt teada, et need on Itaalia meistri Raffaeli pintslitöö. Bradfordi ülikooli matemaatik ja arvutiteadlane Hassan Ugail selgitab: «Kasutasime sügavat tunnusjoonte analüüsi, et õpetada arvutit ära tundma Raffaeli stiili väga detailsel tasandil – alates pintslitõmmetest ja värvipaletist kuni varjutuste ja kõige muuni, mis teose juurde kuulub. Arvuti näeb palju teravamalt kui inimene, peaaegu mikroskoopilisel tasandil.»