NEW SCIENTIST ⟩ Miks on tänapäeval muutunud lapsed ärevamaks?

Ärevuses lapse toetamisel on oluline, et lapsevanem jääks ise rahulikuks. Kui laps või noor tajub oma mure või ärevust avaldades, et vanem hakkab liigselt muretsema, siis jääb tal saamata see, mida tal rahunemiseks ja edasi liikumiseks vaja on, vahendab Tervisekassa.

Foto: Shutterstock