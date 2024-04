Ukrainas asuti droonidelt külvama neid sõidukeid ohustavaid vidinaid

Vene armeel on Ukraina sõja käigus olnud märkimisväärseid raskusi varustuse ja relvastuse rindejoonele toimetamise tarneahela viimases etapis. Ukraina sõjavägi kasutab seda nõrkust ära, rünnates droonidega vägesid varustavaid Venemaa veoautokonvoisid. Vene sõjaväelased on sunnitud kasutama aeglasi UAZ-452 Bukhanka sõidukeid, mis on muutunud Ukraina droonipilootidele lemmiksihtmärkideks, vahendab armyrecognition.com.