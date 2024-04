Võib juhtuda, et peame oma teooriad universumist ümber hindama, hoiatavad Londonis peagi kogunevad kosmoloogid. Kõik senised teooriad ei pruugi olla igavesti vettpidavad. Pildil on must auk, üks universumi müsteeriumidest.

Foto: Vadim Sadovski/Shutterstock