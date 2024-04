Magavad linnud laulavad sellest, mida nad unes näevad: teadlased õppisid seda tõlkima ja loe, mis teada saadi

Kuigi linnud magavad, jääb nende aju laulmisega seotud osa aktiivseks, näidates mustreid, mis sarnanevad ärkveloleku ajal tekitatutega. UBA teadlased on varem demonstreerinud, et need aju mustrid aktiveerivad linnu häälelihased, võimaldades neil unes vaikselt laulu «taasesitada».