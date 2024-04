Päikesepurjed on üks neist uutest tehnoloogiatest, mis oma põhimõtte tõttu tundub päris romantiline. Palju räägitakse ühest või teisest kontseptsioonist metafooride või analoogiate kaudu, kuid päikesepurjed seda ei vaja. Nii on sellepärast, et need ei töötagi mitte ainult sarnaselt Maal asuvate purjekatega, vaid tegelikult toimivadki täpselt samal põhimõttel.