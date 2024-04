No on see alles punnsilm – leiti hiiglaslike silmadega mereelukas

Anders Garm Kopenhaageni Ülikoolist ja Michael Bok Lundi Ülikoolist uurisid, miks on see peaaegu nähtamatu olend arenenud omama nii suuri silmi. Nad avastasid, et Vanadise nägemine on erakordselt terav, võimaldades tal märgata ja jälgida väikeseid objekte. See on esmakordne leid, kus sellist detailset nägemisvõimet on täheldatud väljaspool selgroogseid, lülijalgseid ja molluskeid. Uuring näitas, et ussi nägemine on võrreldav hiirte või rottide omaga, vaatamata selle lihtsale organismile ja tillukesele ajule.