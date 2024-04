«Mõned potentsiaalsed kahepaiksed röövloomad, nagu nahkhiired, närilised ja väikesed primaadid, on võimelised tekitama ja kuulma selle sagedusega helisid, mida inimesed ei suuda. Üks meie hüpoteesidest on, et hädakutsung on suunatud mõnele neist, kuid võib ka olla, et lai sagedusriba on üldistav selles mõttes, et see on mõeldud hirmutama võimalikult paljusid röövloomi,» sõnas artikli juhtivautor Ubiratã Ferreira Souza. Uuring oli osa tema magistritööst São Paulo osariigis asuvas Campinase osariigi ülikooli bioloogiainstituudis (IB-UNICAMP), mida toetas FAPESPi stipendium.