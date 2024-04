Kõva sõna ⟩ Iisrael hävitas Iraani ballistilise tapamasina 100 km kõrgusel

Iisraeli Arrow 3 on ballistiliste rakettide vastane rakett, mis on mõeldud pikamaa rakettide tõrjeks ja hävitamiseks.

Iisrael teatas, et tegi pühapäeval Iraani raketirünnaku vastu edukalt eksoatmosfäärilise raketitõrje. See on esmakordne teadaolev juhtum, kus sellist tüüpi tõrjet on reaalses konfliktis rakendatud, vahendab interestingengineering.com.