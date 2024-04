NASA teeb täna olulise teadaande Marsi kohta

Siin on see, mida selle kohta siiani teada ja see puudutab just nimelt Marsilt kogutud pinnaseproovide Maale toomist: NASA on täna nimelt raskustes Marsi pinnaseproovide tagasitoomise missiooniga. Täna, kell 20:00 Eesti aja järgi, korraldab NASA meediale telekonverentsi, et esitada oma soovitused edasiseks tegevuseks. Postimees kannab selle ka üle.