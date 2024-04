MILJARDID LENDAVAD ⟩ Andmetest on saamas kullaauk: tehisaru on näljane ja seda nälga tuleb kustutada

Ettevõtte tegevjuht Ted Leonard, kes juhib Colorados Edwardsis 40-liikmelist ettevõtet, rääkis Reutersile, et räägib läbi mitme tehnoloogiaettevõttega, et litsentseerida Photobucketi 13 miljardit fotot ja videot, et neid kasutada generatiivsete tehisintellekti mudelite treenimiseks, mis suudavad tekstikäsklustele reageerides luua uut sisu. Tema arvutuste järgi jääks ühe foto hind vahemikku viis senti kuni üks dollar ja video hind dollarile video kohta – hinnad sõltuvad ostjast ja soovitud pildimaterjali tüübist.

«Oleme rääkinud ettevõtetega, kes on öelnud, et nad vajavad palju rohkem,» lisas Leonard. Üks võimalik ostja olevat soovinud üle miljardi video, mida on rohkem, kui tema platvormil on. «Sa kratsid kukalt ja küsid, kust seda võtta?» Photobucket ei nimeta oma tulevasi ostjaid, viidates ärisaladusele. Praegused läbirääkimised, millest pole varem teatatud, viitavad sellele, et ettevõttel võib olla miljardite dollarite väärtuses sisu ja see annab aimu kiiresti arenevast andmeturust, mis on tekkinud seoses generatiivse tehisintellekti tehnoloogia võidukäiguga.